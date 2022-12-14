В «Пари НН» сообщили об интересе к Милсону из Европы

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов высказался об интересе со стороны других клубов к полузащитнику нижегородской команды Милсону.

Кудряшов сообщил, что российские клубы никаких предложений по Милсону не делали. Однако, по словам спортивного директора, интерес к 23-летнему ангольцу проявляют команды из Европы.

«Отпустим ли мы, если поступит предложение? У нас не крепостное право. Всегда идём навстречу игроку, но чтоб были соблюдены интересы клуба», — приводит слова Кудряшова Sport24.

Действующий контракт Милсона с «Пари НН» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро.

В нынешнем сезоне РПЛ ангольский вингер провёл 16 матчей, забив в них два гола и отдав три результативные передачи.