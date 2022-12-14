​Гогниев может покинуть «Химки»

Спартак Гогниев может покинуть должность главного тренера «Химок». Как сообщат телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым», высока вероятность, что Гогниев перестанет быть рулевым подмосковной команды с 1 января.

Напомним, что Спартак Гогниев принял «Химки» в начале осени. С тех пор команда провела 15 матчей, в которых отпраздновала одну победу при двух ничьих и двенадцати поражениях.

После первой части чемпионата России «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице, то есть располагаются в зоне прямого вылета.

Стоит сказать, что Спартак Гогниев является уже третьим тренером «Химок» по ходу нынешнего сезона.