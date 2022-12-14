Агент Сафонов — о «Химках»: «Гогниев проводит операцию «Осетинский пирог»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о кадровой ситуации в «Химках». Ранее сообщалось, что около 15 игроков могут покинуть подмосковный клуб в зимнее трансферное окно.

По мнению Сафонова, главный тренер «Химок» Спартак Гогниев хочет построить новую команду, разрушив старую. Сафонов усомнился в правильности решения 41-летнего специалиста, так как считает, что производить такие масштабные перемены по ходу сезона очень рискованно.

«Гогниев проводит операцию «Осетинский пирог». Я слышал, что «Химки» уезжают на сборы уже 15 декабря, и туда могут подтянуть ряд игроков из Осетии. Но прежде, чем выгонять людей, надо кого-то набрать. А тут делается иначе», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

После 17 туров «Химки» расположились на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 12 набранных очков.