Сёмин – о тренерской деятельности: «Ну не позовут, так буду футбол смотреть»

Известный российский тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос о возобновлении тренерской деятельности.

Специалист сказал, что главной зависимостью в данной вопросе выступает наличие приглашения на работу именно в то место, где тренерские навыки действительно будут востребованы, желание и наличие такого предложения – две разные вещи.

«Ну не позовут, так буду футбол смотреть, помогать различным мероприятиям», - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявил, что футбол навсегда останется частью его жизни, а также объявил о планах посещения финала Лиги Чемпионов в Турции.