Сенников: «Локомотиву» нужен Лантратов»

Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал потенциальный переход голкипера подмосковных «Химок» Ильи Лантратова в «красно-зелёную» команду.

«Локомотиву» нужен Лантратов. Раньше, когда Заур Хапов ещё играл, он был наставником для других вратарей. Сейчас такая ситуация может повториться с Гилерме», - цитирует Сенникова «РБ Спорт».

Специалист считает, что Лантратов имеет все шансы на то, чтобы стать первым номером в воротах «железнодорожников», так как все необходимые качества и определённый опыт у футболиста для этого имеются.