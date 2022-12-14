Агент Гурцкая считает, что Пиняев перейдёт в «Локомотив»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что интерес к 18-летнему футболисту также проявляет московский «Спартак». По мнению агента, переход Пиняева в «Локомотив» выглядит более вероятным, так как в стане «железнодорожников» молодой футболист сможет получать гораздо больше игровой практики.

«В «Локомотиве» у него будет игровое время, а в «Спартаке» у него будет два конкурента. Где его собирается использовать «Спартак», если останутся Промес, Мозес и Зиньковский, я не знаю», — приводит слова агента Sport24.

Кроме того, Гурцкая отметил, что у каждого игрока «Крыльев Советов» есть определённая стоимость. И как только одна из команд согласится заплатить за Пиняева нужную сумму, он сразу же уедет.

В нынешнем сезоне нападающий провёл в составе самарской команды 15 матчей, забив в них четыре гола и отдав три результативные передачи.