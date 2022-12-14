Шишкин – о переходе Баринова в «Трабзонспор»: «Удивлён такой новостью»

Обладатель кубка России в составе московского «Локомотива» Роман Шишкин прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «красно-зелёных» Дмитрия Баринова в клуб чемпионата Турции «Трабзонспор».

«Удивлён такой новостью. На мой взгляд, никакого смысла в таком переходе нет», - приводит слова Шишкина «Спорт-Экспресс».

Специалист считает, что если и переходить в зарубежный клуб, то делать это нужно так, как Миранчук, то есть в сильный чемпионат, коим, по мнению эксперта, Турецкая Суперлига не является.

В данный момент «Трабзонспор» занимает седьмое место в чемпионате Турции.