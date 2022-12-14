Сёмин высказался о возможном возвращении в «Локомотив»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин оценил вероятность своего возвращения в московский клуб.

По словам 75-летнего специалиста, председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных до сих пор ищет ему должность в клубе.

«Пойду ли я, если позовут? Ещё ж не нашли. Как я пойду? Найдут — пойдём», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что под руководством Сёмина «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России и шесть раз — Кубок страны. Последним местом работы прославленного специалиста на сегодняшний день остаётся «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года.

После 17 туров РПЛ «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.