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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин высказался о возможном возвращении в «Локомотив»

14 Декабря 2022 • 15:48 Комментировать

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин оценил вероятность своего возвращения в московский клуб.

По словам 75-летнего специалиста, председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных до сих пор ищет ему должность в клубе.

«Пойду ли я, если позовут? Ещё ж не нашли. Как я пойду? Найдут — пойдём», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что под руководством Сёмина «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России и шесть раз — Кубок страны. Последним местом работы прославленного специалиста на сегодняшний день остаётся «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года.

После 17 туров РПЛ «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Юрий Нагорных
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