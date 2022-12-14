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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ари: «Скоро весь Евросоюз будет извиняться перед Россией»

14 Декабря 2022 • 15:38 Комментировать (2)

Бывший нападающий «Краснодара» Ари сказал несколько слов насчёт отношения к России в Европе.

«В Европе Россию сейчас не любят, но скоро все будут признаваться в любви к вашей стране. Весь Евросоюз будет извиняться перед вами, любить и ценить, так как они поймут, что совершили большую ошибку по отношению к России», - высказался Ари, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что в России Ари поиграл не только за «Краснодар», но и за два московских гранда – за «Спартак» и «Локомотив».

Как известно, Ари имеет российский паспорт. Осенью 2018 года нападающий даже провёл два матча за российскую сборную – против Швеции и против Германии. Ари отыграл 68 минут и не отмечался результативными действиями.


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Ари Феррейра
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Комментарии (2)
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panda_pazzo
14 Декабря 2022 в 16:19
Ари, словесный понос подхватил? Пора тебе, дружок, обратно в Бразилии, где водится много-много диких обезьян!!!
overkill666
14 Декабря 2022 в 15:44
а он смешной )) еще долго мы отмываться будем от этого позорища...
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