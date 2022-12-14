Ари: «Скоро весь Евросоюз будет извиняться перед Россией»

Бывший нападающий «Краснодара» Ари сказал несколько слов насчёт отношения к России в Европе.

«В Европе Россию сейчас не любят, но скоро все будут признаваться в любви к вашей стране. Весь Евросоюз будет извиняться перед вами, любить и ценить, так как они поймут, что совершили большую ошибку по отношению к России», - высказался Ари, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что в России Ари поиграл не только за «Краснодар», но и за два московских гранда – за «Спартак» и «Локомотив».

Как известно, Ари имеет российский паспорт. Осенью 2018 года нападающий даже провёл два матча за российскую сборную – против Швеции и против Германии. Ари отыграл 68 минут и не отмечался результативными действиями.