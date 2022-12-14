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В «Зените» рассказали, когда начнут переговоры с Ловреном по новому контракту

14 Декабря 2022 • 15:22 Комментировать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда клуб начнёт вести переговоры о продлении контрактов с теми футболистами, чьи соглашения истекают следующим летом.

Напомним, к таким игрокам относятся Михаил Кержаков, Далер Кузяев, Вячеслав Караваев, а также полуфиналист текущего чемпионата мира Деян Ловрен.

«Когда клуб будет вести переговоры с игроками, у которых истекают контракты? Как раз на (зимних) сборах в Катаре мы этим и займёмся», — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга намерен предложить Ловрену двухлетний контракт с уменьшением заработной платы.

После 17 туров «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Кержаков Деян Ловрен Вячеслав Караваев Далер Кузяев Александр Медведев
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