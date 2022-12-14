Булыкин — о возможном переходе Лантратова в «Локомотив»: «Худяков нестабилен, ему нужен конкурент»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря «Химок» Ильи Лантратова в московский клуб. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

По мнению эксперта, нынешний голкипер «железнодорожников» Даниил Худяков играет нестабильно, поэтому ему необходим достойный конкурент.

«В проведённых матчах Даниил совершал ошибки. Таким молодым и нестабильным нужны хорошие конкуренты, чтобы они не расслаблялись и не почувствовали, что всё хорошо», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Лантратов провёл в составе «Химок» 14 матчей, пропустив в них 25 голов и трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 1,8 миллиона евро, однако ранее сообщалось, что он может достаться «Локомотиву» бесплатно.