В «Пари НН» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Милсону

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к полузащитнику нижегородской команды Милсону.

Напомним, ранее о желании «красно-белых» подписать 23-летнего ангольца сообщал журналист Педро Сапульведа.

Кудряшов признался, что ничего об этом не слышал.

«Я думаю, у них есть игроки на эту позицию. От «Спартака» не было никаких официальных предложений и неофициальных тоже», — приводит слова спортивного директора Metaratings.

Милсон стал игроком «Пари НН» в начале февраля нынешнего года. В общей сложности за команду из Нижнего Новгорода вингер успел провести 29 матчей, забив в них два гола и отдав четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает ангольского футболиста в 700 тысяч евро.