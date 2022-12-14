Зуев может перейти в «Крылья Советов»

Полузащитник «Химок» Александр Зуев может продолжить карьеру в «Крыльях Советов», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, представители 26-летнего футболиста предложили самарскому клубу услуги своего клиента. Сообщается, что руководство «Крыльев Советов» пока находится в раздумьях.

Действующий контракт Зуева с «Химками» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1 миллион евро.

В текущем сезоне Зуев провёл в составе подмосковной команды 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Экс-игрок молодёжной сборной России также известен по своим выступлениям за «Рубин», «Спартак» и «Ростов».