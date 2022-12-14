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Бакаев принял решение не уходить из «Зенита» зимой

14 Декабря 2022 • 13:46 Комментировать

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев не уйдёт в другой клуб на правах аренды в зимнее трансферное окно, сообщает Sport24.

По информации источника, 26-летний футболист принял решение бороться за место в стартовом составе петербургской команды.

Напомним, Бакаев перешёл в «Зенит» минувшим летом из «Спартака». В текущем сезоне российский хавбек провёл в составе «сине-бело-голубых» 20 матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.

Действующий контракт Бакаева с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро. 
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Зелимхан Бакаев Трансферы футбола - зима 2023
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