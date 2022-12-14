Вратарь «Химок» Илья Лантратов близок к переходу в «Локомотив» на правах свободного агента, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, несмотря на действующее соглашение, «Химки» могут расстаться с Лантратовым, чтобы разгрузить платёжную ведомость.

В текущем сезоне 27-летний голкипер провёл в составе подмосковной команды 14 матчей, пропустив в них 25 голов и трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Отметим, что «Локомотив» и «Химки» являются соседями по турнирной таблице РПЛ. На данный момент 14-е «железнодорожники» опережают «красно-чёрных» на одно очко.