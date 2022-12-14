Агент высказался в будущем Костанцы в «Крыльях Советов»

Тайанан Велкер, агент защитника «Крыльев Советов» Фернандо Костанцы, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, 24-летний бразилец счастлив в самарской команде и не намерен покидать её в зимнее трансферное окно.

«Мы на данный момент не думаем о переходе. Конечно, в футболе ты никогда не знаешь, что может быть дальше, но сейчас у нас нет мыслей о переходе куда-либо», — приводит слова Велкера Metaratings.

Напомним, Костанца перешёл в «Крылья Советов» в январе текущего года из молдавского «Шерифа» за 800 тысяч евро. Действующий контракт бразильца с российским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Костанца провёл в составе своей команды пять матчей, отметившись в них одним забитым голом.