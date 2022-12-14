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Новосельцев: «Был бы рядом со мной Модрич, возможно, что-то могло пойти по-другому»

14 Декабря 2022 • 10:55 Комментировать

Бывший защитник «Ростова», «Зенита» и «Сочи» Иван Новосельцев поделился мнением о полузащитнике мадридского «Реала» и сборной Хорватии Луке Модриче.

По словам российского футболиста, очень часто игрокам не хватает поддержки со стороны такого партнёра, как Модрич. Новосельцев убеждён, что даже минутного разговора может быть достаточно для того, чтобы подбодрить человека в трудную минуту.  

«Был бы рядом со мной такой игрок, как Модрич, я был бы очень счастлив, и, возможно, что-то было бы по-другому», — цитирует Новосельцева «Матч ТВ».

В настоящий момент 31-летний Новосельцев находится без клуба. В минувшем сезоне защитник представлял тульский «Арсенал», в составе которого провёл 15 матчей и отметился одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лука Модрич Иван Новосельцев
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