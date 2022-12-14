«Крылья Советов» продлили контракт с Бейлом

«Крылья Советов» объявили о продлении соглашения с нидерландским защитником Гленном Бейлом.

Пресс-служба самарского клуба сообщает, что новый контракт 27-летнего футболиста рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, Бейл перешёл в «Крылья Советов» в августе прошлого года из клуба «Эммен». Сумма трансфера составила 200 тысяч евро. Всего в составе самарцев защитник успел провести 45 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

«Гленн быстро адаптировался в «Крыльях» и стал неотъемлемой частью команды. Мы рады, что у нас сложились тёплые отношения, и Гленн, как и клуб, заинтересован в том, чтобы продолжать сотрудничество», — заявил спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко.