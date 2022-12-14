Вальбуэна заявил, что хочет вернуться в «Динамо»

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Франции Матьё Вальбуэна, в настоящий момент выступающий за греческий «Олимпиакос», заявил о своём желании вернуться в московский клуб.

Напомним, француз защищал цвета «Динамо» в период с 2014 по 2015 год. Всего в составе «бело-голубых» футболист провёл 40 матчей, забив в них шесть голов и отдав 17 результативных передач.

По словам Вальбуэна, у него остались только самые положительные воспоминания о нашей стране, несмотря на то, что в России он провёл всего лишь один год.

«Я очень хорошо общаюсь с Черчесовым, который сейчас тренирует «Ференцварош». Безумно рад, что смог помочь «Динамо» в достижении хороших результатов», — приводит слова Вальбуэна «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Олимпиакос» 15 матчей, забив два гола и отдав три результативные передачи.