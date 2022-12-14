Куда переходить Пиняеву

Одна из главных интриг этого зимнего трансферного окна – в каком клубе продолжит карьеру Сергей Пиняев. Один из самых талантливых футболистов России готовится покинуть «Крылья Советов». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, где окажется вингер.

Сергей Пиняев этой осенью дебютировал в составе сборной России и стал одним из лидеров «Крыльев Советов». 18-летний вингер теперь подумывает покинуть Самару и перебраться в более статусный клуб. Правда, не очень понятно, хочет ли этого сам Пиняев, или скорее его агенты считают, что пришла пора осуществлять трансфер. Так или иначе, вероятность перехода Пиняева в какой-либо клуб этой зимой велика.

Основным вариантом для Пиняева считается московский «Локомотив». В руководство «железнодорожников» вошли люди, которые работали ранее в «Чертаново». Учитывая тесную связь этой школы и агентства Павла Андреева, есть ощущение, что у «Локомотива» имеется рычаг давления.

Правда, в истории с «Локомотивом» не всё так просто. Во-первых, у «железнодорожников» есть проблемы с финансами. После периода Рангника и Цорна, с их бессмысленными и большими тратами, денег в клубе не так много. Даже трансфер Бека-Бека не смог всерьёз компенсировать все затраты. В этом смысле отступные в размере 235 миллионов рублей могут стать серьёзной помехой.

Вторая проблема «Локомотива» – это спортивные результаты. Москвичи во второй части сезона будут вести борьбу за выживание. Конечно, «Локомотив» с его возможностями должен эту задачу решать, и всё же риск вылета в ФНЛ существует. Причём в самом клубе эту вероятность оценивают как возможную, поэтому аккуратно хотят вести трансферную кампанию зимой. Это тоже может помешать в трансфере Пиняева.

Другим претендентом на Пиняева называется «Спартак». У «красно-белых» и деньги есть, и амбиции даже на вторую часть сезона. Однако в этом варианте есть вопрос по игровой практике. В «Спартаке» нечасто играет Антон Зиньковский, который выглядит более состоявшимся футболистом. Ко второй же части сезона должны вернуться Виктор Мозес и Кейта Бальде. В этой связи просто непонятно, зачем «Спартаку» ещё и Пиняев и где ему играть. При этом у «красно-белых» есть другие проблемные позиции, которые надо укреплять, и разумнее было бы потратить трансферный бюджет на эти покупки.

Логичным было бы увидеть среди претендентов на Пиняева «Краснодар». Однако южане, похоже, не хотят быть участником агентских игр. Опять же непонятно, что у «быков» с деньгами. «Зениту» Пиняев не нужен по игровым причинам. В борьбу за вингера может вмешаться «Динамо», особенно если уйдёт Арсен Захарян.

И всё же вопрос в том, надо ли Пиняеву уходить. Сам вингер мечтает о европейской карьере. Сейчас уехать за границу крайне сложно, тем более за те деньги, которые просят самарцы. Без еврокубков между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» разницы, чтобы «засветиться», нет. Более того, если и случится чудо, «железнодорожники» едва ли пробьются даже в зону Лиги конференций. Возможно, Пиняеву имеет смысл до лета остаться в Самаре, а там уж осмотреться – что делать, куда идти.

Роман Андреев