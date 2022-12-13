Агент: «Сейчас Бенту точно не принял бы предложение из России»

Футбольный агент Карлос Гонсалвеш ответил на вопрос о возможном переезде Паулу Бенту в клуб Российской премьер-лиги.

«Нет, сейчас Паулу Бенту точно не принял бы предложение из России», — заявил агент в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, специалисту необходима пауза после ухода с тренерского поста сборной Южной Кореи.

Напомним, что португальский тренер принял решение покинуть азиатскую команду после катарского чемпионата мира, на котором Бенту сенсационно вывел своих подопечных в 1/8 финала главного международного турнира.