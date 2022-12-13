Бистрович: «Ловрену нравится в «Зените» и в России»

Бывший футболист столичного ЦСКА Кристиян Бистрович оценил перспективы Деяна Ловрена в петербургском «Зените».

«Деян — топовый и опытный игрок. Он сам знает, что будет лучше для его карьеры. Деяну нравится в «Зените» и в России. Всего лишь за год он стал там капитаном и лидером, это говорит о его любви к «Зениту», Петербурге и всей стране», — приводит слова хавбека итальянского «Лечче» издание Sport24. По мнению полузащитника, лучшим решением для Ловрена станет продолжение карьеры в российском топ-клубе.

Напомним, что центральный защитник Ловрен переехал в «Зенит» из «Ливерпуля» в 2020 году.