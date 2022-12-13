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Агент: «Малком и Клаудиньо хотят принести «Зениту» вторую звезду»

13 Декабря 2022 • 20:25 Комментировать

Агент Луис Фернандо Гарсия высказался о возможном уходе Клаудиньо и Малкоме из петербургского «Зенита».

«Предложений по Малкому и Клаудиньо нет, но есть множество запросов от разных клубов. Но они останутся в «Зените». Ребята хотят принести клубу вторую звезду», — заявил представитель в интервью изданию «РБ Спорт».

«Сине-бело-голубые» должны выиграть ещё одно золото, чтобы получить вторую звезду за десять чемпионских титулов в истории.

В текущей кампании в 23 поединках за петербургский коллектив во всех турнирах Малком забил 15 мячей при семи результативных передачах. Клаудиньо в 19 матчах стал автором трёх голов при восьми ассистах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия Малком Филипе
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