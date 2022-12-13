Бистрович: «Все фанаты ЦСКА хотят, чтобы Чалов остался в Москве»

Бывший полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович оценил перспективы форварда столичного клуба Фёдора Чалова.

«Все фанаты ЦСКА хотят, чтобы Чалов остался в Москве. Но я думаю, что Фёдор не против попробовать что-то новое. Он уже прошёл испытание в «Базеле» и стал только сильнее. Пока сезон и правда складывается для него замечательно», — приводит слова хорватского хавбека «Лечче» издание Sport24.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги на счету Чалова десять голов при двух результативных передачах в 17 матчах чемпионата.