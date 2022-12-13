Защитник Ареф Голами в обозримом будущем может оказаться в Российской премьер-лиге. Факт интереса к 25-летнему футболисту подтвердил его агент Хамид Мерих, который дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Интерес из России? Да, несколько команд следят за Арефом, это правда. Пока это всё, что я могу сказать», - высказался Мерих.

Ареф Голами всю свою карьеру проводит в родном Иране. В настоящий момент защитник выступает за «Эстегляль».

В марте текущего года Ареф Голами дебютировал за сборную Ирана. Больше за главную команду своей страны футболист не играл.

Портал transfermarkt оценивает Арефа Голами в 600 тысяч евро.