Бистрович высказался оБ Федотове

Игрок итальянского «Лечче» Кристьян Бистрович, выступающий по аренде из ЦСКА, высказался о наставнике «армейцев» Владимире Федотове.

«Я получил исключительное удовольствие от подготовки с ЦСКА под руководством Федотова. За тот месяц я понял: это не только отличный человек, но и хороший тренер. Теперь все видят, насколько хорошие результаты у ЦСКА с Федотовым. Он полностью — и успешно — перестроил команду», — приводит слова хавбека «Лечче» издание Sport24.

По его мнению, именно работа тренерского штаба позволила «армейцам» закрепиться в пятёрке лидеров нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги.

Напомним, что после 17 туров столичный коллектив занимает пятую строчку, отставая от лидера на 13 баллов.