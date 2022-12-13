Пономарёв — о переходе Фернандеса в «Интернасьонал»: «Это его право, но у него есть контракт с ЦСКА»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о переходе защитника Марио Фернандеса в «Интернасьонал».

«Это его право, но у него есть контракт с ЦСКА. Не знаю, как дальше будет складываться. Пусть приживется в Бразилии», — приводит слова Пономарёва портал «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что Фернандес плохо играет в обороне, игроку нравится бегать в атаку, поэтому если его будут использовать только в обороне, то останутся недовольны.

Ранее стало известно, что 32-летний бразилец проведет ближайший год в «Интернасьонале», а в январе 2024 года ожидается его возвращение в столичный клуб.