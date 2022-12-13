Алдонин считает, что ЦСКА надеется на возвращение Фернандеса

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о переходе защитника Марио Фернандеса в «Интернасьонал».

«Думаю, что ЦСКА достаточно лояльны в этом вопросе. Скорее всего, в ЦСКА надеются, что Марио вернется, поэтому и проявляют такую деликатность в этом вопросе. Дают ему перезагрузиться», — приводит слова Фернандеса «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что «армейцы» подают очень хороший пример в отношении к футболисту, который многое дал команде.

32-летний защитник перешел в бразильский клуб на правах аренды на один год, в январе 2024-го ожидается возвращение Фернандеса в ЦСКА.