Марио Фернандес — игрок «Интернасьонала»

Экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес подписал трудовое соглашение с «Интернасьоналем», об этом сообщает официальный сайт бразильского клуба. Отмечается, что 32-летний футболист проведет в Бразилии один год. По словам представителя Фернандеса, защитник может вернуться в ЦСКА в январе 2024 года.

Игрок защищал цвета «армейского» клуба с 2012 по 2022 год. В конце минувшего сезона Российской премьер-лиги Фернандес сообщил о приостановке профессиональной карьеры и возвращении на родину к своей семье.

Напомним, защитник имеет российского гражданство, в составе нашей национальной сборной он провел 33 матча и забил пять голов.