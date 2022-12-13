Камоцци: «В Европе не сильно грустят из-за отстранения российских клубов»

Футбольный агент Франко Камоцци прокомментировал отстранение российских команд от еврокубковых соревнований.

«В Европе не сильно грустят из-за отстранения российских клубов от еврокубков. Но в то же время понимают, что футбол должен объединять, а не наоборот», — приводит слова Камоцци Sport24. Менеджер считает, что возвращение российских команд в еврокубки обязательно произойдет в будущем.

Напомним, наши клубы пропускают текущий еврокубковый сезон по решению УЕФА, а сборная России была не допущена до участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года, который стартует в конце марта 2023 года.