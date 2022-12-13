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Кордоба в ближайшее время может покинуть «Краснодар»

13 Декабря 2022 • 17:27 Комментировать

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может покинуть российский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, кандидатура 29-летнего колумбийца вызывает интерес со стороны клубов из Германии и Турции. При этом отмечается, что воспрепятствовать переходу может высокая зарплата футболиста. Кроме того, «Краснодар» не намерен расставаться с Кордобой текущей зимой.

Напомним, форвард перешёл в «Краснодар» летом прошлого года из берлинской «Герты» за 20 миллионов евро. Контракт Кордобы с «быками» рассчитан до лета 2025 года. Сейчас портал Transfermarkt оценивает колумбийского игрока в 11 миллионов евро.

В нынешнем сезоне легионер провёл в составе своей команды 18 матчей, забив в них девять голов и отдав четыре результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Джон Кордоба Трансферы футбола - зима 2023
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