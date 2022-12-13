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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» продлил контракт с Мухиным

13 Декабря 2022 • 17:19 Комментировать

Защитник «Ростова» Александр Мухин продлил трудовой договор с командой. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ростовского клуба. Отмечается, что новое соглашение между сторонами будет рассчитано до 2026 года.

«Желаем нашему молодому футболисту успехов и хорошей игры», — написано в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне 20-летний игрок принял участие лишь в одном матче Фонбет Кубка России, в котором провел на поле 64 минуты.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 35 набранных очков после 17 туров. Напомним, РПЛ ушла на перерыв до начала марта 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Александр Мухин
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