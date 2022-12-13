Агент: «Миладинович воспринял приход Бердыева в «Сочи» с энтузиазмом»

Антон Синьков, агент защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, рассказал, как его клиент воспринял назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

Напомним, 70-летний специалист возглавил «Сочи» в конце ноября нынешнего года, сменив на этом посту Вадима Гаранина. Бердыев известен по своей работе в «Ростове» и «Рубине», с которым дважды выигрывал чемпионат России.

По словам агента, Миладинович воспринял появление нового наставника с энтузиазмом, поскольку прекрасно знаком с футболом Бердыева.

«Всем нам прекрасно известно, как щепетильно Курбан Бекиевич относится к игре центральных защитников и как они прибавляют после работы с ним», — приводит слова Синькова Metaratings.

После 17 туров РПЛ «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.