Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Миладинович воспринял приход Бердыева в «Сочи» с энтузиазмом»

13 Декабря 2022 • 16:43 Комментировать

Антон Синьков, агент защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, рассказал, как его клиент воспринял назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

Напомним, 70-летний специалист возглавил «Сочи» в конце ноября нынешнего года, сменив на этом посту Вадима Гаранина. Бердыев известен по своей работе в «Ростове» и «Рубине», с которым дважды выигрывал чемпионат России.

По словам агента, Миладинович воспринял появление нового наставника с энтузиазмом, поскольку прекрасно знаком с футболом Бердыева.

«Всем нам прекрасно известно, как щепетильно Курбан Бекиевич относится к игре центральных защитников и как они прибавляют после работы с ним», — приводит слова Синькова Metaratings.

После 17 туров РПЛ «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Сочи Иван Миладинович Антон Синьков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Декабря
17:19 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» продлил контракт с Мухиным
16:43 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Миладинович воспринял приход Бердыева в «Сочи» с энтузиазмом»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин считает, что Дивеев не сильнее Чистякова
16:29 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Дивеев – качественный защитник»
15:56 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отказались комментировать возможный уход Кругового
15:47 · Россия. Премьер-лига
Миладинович может перейти в казахстанский клуб
15:32 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Пиняев созрел для перехода в топ-клуб»
15:19 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что защитник «Сочи» Миладинович восстановился от травмы
15:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Жемалетдинова сообщил, когда хавбек вернётся в общую группу «Локомотива»
14:56 · Россия. Премьер-лига
Рахимич высказался о возможной работе в «Спартаке»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал возможный переход Диаса в «Спартак»
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Известна потенциальная зарплата Пиняева в «Локомотиве»
14:25 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая высказался о работе Эшуорта в «Спартаке»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Силкин не уверен, что у Коваленко получится заиграть в «Динамо»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Данни уверен, что скоро Дзюба найдёт себе новую команду
Все новости
Рекомендуем