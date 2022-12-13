Лепёхин считает, что Дивеев не сильнее Чистякова

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин сравнил защитника ЦСКА Игоря Дивеева с защитниками «сине-бело-голубых» Нуралы Алипом и Дмитрием Чистяковым. Ранее сообщалось, что санкт-петербургский клуб заинтересован в подписании Дивеева.

«По Алипу ничего не могу сказать. Я его мало видел, только эпизодами. В основном читаю негатив всякий в прессе. А по Чистякову, думаю, что Дивеев не сильнее Дмитрия», — заявил Лепёхин порталу «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 23-летний Дивеев провел 12 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал один ассист. Действующий контракт игрока с ЦСКА истекает летом 2024 года.