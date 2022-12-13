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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин: «Дивеев – качественный защитник»

13 Декабря 2022 • 16:29 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о возможном трансфере защитника ЦСКА Игоря Дивеева в стан «сине-бело-голубых».

«Нужен ли Дивеев «Зениту»? Дивеев – качественный защитник, если брать из россиян. Он привлекается и в сборную России. Если нужен россиянин на позицию центрального защитника, значит, Дивеев не помешает», — приводит слова Лепёхина «Спорт День за Днем».

При этом эксперт считает, что если у «Зенита» есть возможность взять легионера на эту позицию, то можно найти более качественного футболиста.

В нынешнем сезоне 23-летний Дивеев принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и сделал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Игорь Дивеев Константин Лепёхин
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