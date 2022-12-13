Лепёхин: «Дивеев – качественный защитник»

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о возможном трансфере защитника ЦСКА Игоря Дивеева в стан «сине-бело-голубых».

«Нужен ли Дивеев «Зениту»? Дивеев – качественный защитник, если брать из россиян. Он привлекается и в сборную России. Если нужен россиянин на позицию центрального защитника, значит, Дивеев не помешает», — приводит слова Лепёхина «Спорт День за Днем».

При этом эксперт считает, что если у «Зенита» есть возможность взять легионера на эту позицию, то можно найти более качественного футболиста.

В нынешнем сезоне 23-летний Дивеев принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и сделал одну голевую передачу.