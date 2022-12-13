В «Зените» отказались комментировать возможный уход Кругового

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном уходе защитника Данила Кругового в предстоящее трансферное окно. Ранее сообщалось, что футболист может покинуть команду на правах аренды.

«Глупости и чушь не комментируем», — цитирует Медведева Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Трудовой договор между Круговым и «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года. По сведениям портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 2,8 миллиона евро.