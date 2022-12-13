Миладинович может перейти в казахстанский клуб

Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович может продолжить карьеру в Казахстане. Об этом сообщил агент 28-летнего футболиста Антон Синьков.

Несмотря на предложения от различных клубов, по словам Синькова, приоритетом для Миладиновича остаётся игра в составе «Сочи».

«На данный момент по Ивану два запроса от клубов второй восьмёрки и предметное предложение от топ-клуба Казахстана. Но у него ещё полтора года по контракту с «Сочи», — приводит слова агента Metaratings.

Напомним, Миладинович перешёл в «Сочи» летом 2018 года из сербского клуба «Раднички Ниш». В общей сложности в составе российской команды защитник успел провести 90 матчей, забив в них три гола и отдав четыре результативные передачи. Отметим, что прошлый сезон он провёл в «Пари НН» на правах аренды.