Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Пиняев созрел для перехода в топ-клуб»

13 Декабря 2022 • 15:32 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в один из топовых российских клубов.

Ранее сообщалось, что интерес к 18-летнему футболисту проявляют «Спартак» и «Локомотив».

По мнению Мостового, Пиняев является одним из самых талантливых игроков России и уже созрел для перехода в топ-клуб.

«Ему только 18 лет, но сколько он уже забил голов и отдал голевых передач. Конечно, переход в топ-клуб напрашивается», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Что касается переезда в Европу, то эксперт считает, что на текущий момент это невозможно.

В нынешнем сезоне Пиняев провёл в составе самарской команды 15 матчей, забив в них четыре гола и отдав три результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Крылья Советов Александр Мостовой Сергей Пиняев Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Декабря
15:47 · Россия. Премьер-лига
Миладинович может перейти в казахстанский клуб
15:32 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Пиняев созрел для перехода в топ-клуб»
15:19 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что защитник «Сочи» Миладинович восстановился от травмы
15:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Жемалетдинова сообщил, когда хавбек вернётся в общую группу «Локомотива»
14:56 · Россия. Премьер-лига
Рахимич высказался о возможной работе в «Спартаке»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал возможный переход Диаса в «Спартак»
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Известна потенциальная зарплата Пиняева в «Локомотиве»
14:25 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая высказался о работе Эшуорта в «Спартаке»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Силкин не уверен, что у Коваленко получится заиграть в «Динамо»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Данни уверен, что скоро Дзюба найдёт себе новую команду
13:58 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА пока не принял решение по защитнику «Велеса» Бокоеву
13:51 · Россия. Премьер-лига
Рахимич считает, что совсем скоро Божович возглавит российский клуб
13:39 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая сообщил, что к нескольким игрокам «Зенита» есть интерес из Европы
13:22 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» может усилиться игроком «Рубина»
13:21 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: Громкий трансфер зимой может оформить только «Зенит»
Все новости
Рекомендуем