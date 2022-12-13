Мостовой: «Пиняев созрел для перехода в топ-клуб»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в один из топовых российских клубов.

Ранее сообщалось, что интерес к 18-летнему футболисту проявляют «Спартак» и «Локомотив».

По мнению Мостового, Пиняев является одним из самых талантливых игроков России и уже созрел для перехода в топ-клуб.

«Ему только 18 лет, но сколько он уже забил голов и отдал голевых передач. Конечно, переход в топ-клуб напрашивается», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Что касается переезда в Европу, то эксперт считает, что на текущий момент это невозможно.

В нынешнем сезоне Пиняев провёл в составе самарской команды 15 матчей, забив в них четыре гола и отдав три результативные передачи.