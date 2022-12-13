Агент сообщил, что защитник «Сочи» Миладинович восстановился от травмы

Антон Синьков, агент защитника «Сочи» Ивана Миладиновича сообщил о том, что его клиент полностью восстановился от травмы и уже готовится к предстоящим сборам команды.

По словам Синькова, повреждение 28-летнего серба оказалось несерьёзным, однако его огорчил тот факт, что Миладиновичу пришлось пропустить несколько игр именно в тот момент, когда он находился в оптимальной форме.

«Парень только начал играть, набрал неплохую форму, в последних матчах входил в число лучших игроков клуба по различным показателям, но из-за травмы пришлось пропустить два матча на Кубок», — приводит слова Синькова Metaratings.

Напомним, Миладинович получил травму в матче 17-го тура РПЛ против «Химок» (2:0). Всего в текущем сезоне защитник провёл в составе «Сочи» семь встреч, не отметившись в них результативными действиями.