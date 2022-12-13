Агент Жемалетдинова сообщил, когда хавбек вернётся в общую группу «Локомотива»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, ответил на вопрос о состоянии своего клиента. Напомним, хавбек получил травму ахиллова сухожилия в июне.

«В феврале ожидается выход в общую группу. В начале или середине месяца, будет понятно позже. Сейчас Рифат проводит отпуск в каждодневных тренировках», — приводит слова представителя футболиста «РБ Спорт».

Трудовой договор 26-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года.

Столичный клуб ушел на зимнюю паузу на 14-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков после 17 туров.