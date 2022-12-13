Агент прокомментировал возможный переход Диаса в «Спартак»

Пабло Леклер Флуха, агент защитника «Ривер Плейт» Пауло Диаса, высказался о возможном переходе игрока в «Спартак».

«У «Спартака» нет конкретного интереса к Диасу. На данный момент никакого официального предложения от клуба не поступало», — приводит слова представителя игрока Sport24.

Ранее сообщалось, что столичный клуб в ближайшее время планирует сделать предложение чилийцу.

В текущем сезоне 28-летний Диас принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 5,5 миллионов евро.