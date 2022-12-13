​Известна потенциальная зарплата Пиняева в «Локомотиве»

Талантливый атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев входит в сферу интересов «Локомотива». Московский клуб, проваливший первую часть чемпионата, рассчитывает подписать Пиняева уже в зимнее трансферное окно.

Как стало известно «РБ Спорт», в «Локомотиве» Пиняев сможет зарабатывать 5 миллионов рублей в месяц. Именно такую зарплату предлагают «железнодорожники» футболисту. В настоящий момент в «Крыльях» Пиняев зарабатывает в два раза меньше.

Кроме того, «Локо» готов заплатить 18-летнему Пиняеву 60 миллионов рублей в качестве бонуса за подписание контракта.

При этом «Крылья Советов» хотят сохранить Сергея Пиняева в своих рядах.