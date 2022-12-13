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Силкин не уверен, что у Коваленко получится заиграть в «Динамо»

13 Декабря 2022 • 14:17 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Александра Коваленко в стан «бело-голубых».

Ранее сообщалось, что московский клуб предложил за 19-летнего футболиста более четырёх миллионов евро.

Силкин поддержал желание «Динамо» укомплектовываться молодыми игроками, отметив при этом, что далеко не каждый футболист может прийтись ко двору.

«На Александра есть спрос, потому что за талантами все охотятся. Непонятно сможет ли он себя проявить в «Динамо», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Коваленко провёл в составе самарской команды 20 матчей, отметившись в них двумя голами и тремя результативными передачами. Напомним, что права на футболиста принадлежат «Сочи». 

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Евро-Футбол.Ру,
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