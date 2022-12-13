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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Данни уверен, что скоро Дзюба найдёт себе новую команду

13 Декабря 2022 • 14:17 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы. Напомним, 34-летний форвард находится в статусе свободного агента после расторжения трудового договора с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Уверен, что совсем скоро Дзюба найдет себе команду и вернется в футбол. Это вопрос времени. Такой игрок не может быть не востребован на рынке, это невозможно», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что не знает о том, какие проблемы возникли у Дзюбы в Турции, но он является настоящим профессионалом и хорошим футболистом.

Ранее сообщалось, что нападающий хочет вернуться в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Мигель Данни Артём Дзюба
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