ЦСКА пока не принял решение по защитнику «Велеса» Бокоеву

Защитник «Велеса» Марат Бокоев может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно. Ранее в СМИ сообщалось, что футболист может перебраться в ЦСКА.

По сведениям Metaratings, столичный клуб действительно рассматривает 21-летнего Бокоева, но пока «армейцы» не приняли окончательного решения. Отмечается, что ЦСКА следит и за другими защитниками.

В нынешнем сезоне Бокоев принял участие в 18 матчах Первой лиги, в которых не отметился результативными действиями. Трудовой договор игрока с «Велесом» истекает в 2025 году. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 175 тысяч евро.