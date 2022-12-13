Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА пока не принял решение по защитнику «Велеса» Бокоеву

13 Декабря 2022 • 13:58 Комментировать

Защитник «Велеса» Марат Бокоев может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно. Ранее в СМИ сообщалось, что футболист может перебраться в ЦСКА.

По сведениям Metaratings, столичный клуб действительно рассматривает 21-летнего Бокоева, но пока «армейцы» не приняли окончательного решения. Отмечается, что ЦСКА следит и за другими защитниками.

В нынешнем сезоне Бокоев принял участие в 18 матчах Первой лиги, в которых не отметился результативными действиями. Трудовой договор игрока с «Велесом» истекает в 2025 году. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 175 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Велес Марат Бокоев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Декабря
14:17 · Россия. Премьер-лига
Силкин не уверен, что у Коваленко получится заиграть в «Динамо»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Данни уверен, что скоро Дзюба найдёт себе новую команду
13:58 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА пока не принял решение по защитнику «Велеса» Бокоеву
13:51 · Россия. Премьер-лига
Рахимич считает, что совсем скоро Божович возглавит российский клуб
13:39 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая сообщил, что к нескольким игрокам «Зенита» есть интерес из Европы
13:22 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» может усилиться игроком «Рубина»
13:21 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: Громкий трансфер зимой может оформить только «Зенит»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов не верит в переход Дивеева в «Зенит»
12:51 · Россия. Премьер-лига
В «Маккаби» отреагировали на информацию о трансфере Хайкина
12:51 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов — о Фуксе: «Это футболист очень высокого уровня»
12:46 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА высказались о трансфере Дивеева в «Зенит»
12:18 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» отказались возвращать Коваленко в «Сочи» 1
12:13 · Россия. Премьер-лига
Назван возможный новый клуб российского вратаря Хайкина
12:07 · Россия. Премьер-лига
Синеоков покинул тренерский штаб «Факела»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Глушаков не покинет «Химки» в зимнее трансферное окно
Все новости
Рекомендуем