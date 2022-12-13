Рахимич считает, что совсем скоро Божович возглавит российский клуб

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением об известном черногорском тренере Миодраге Божовиче, который ранее возглавлял «Локомотив», «Ростов», «Динамо», «Крылья Советов», «Амкар» и тульский «Арсенал».

Рахимич назвал Божовича легендой тренерского цеха, а также предположил, что в скором времени он снова возглавит один из российских клубов. Напомним, в данный момент 54-летний специалист находится без работы.

«Человек тренировал почти все команды в России, он большой тренер и прекрасный человек. Есть ещё команды, где он не работал. Наверное, это не будут клубы уровня «Зенита» или «Спартака», но Миодраг доказал свой высокий уровень», — приводит слова Рахимича «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Божович работал в тульском «Арсенале», с которым не сумел сохранить прописку в РПЛ, заняв последнюю 16-ю строчку в таблице. Наивысшим достижением черногорского тренера в России на сегодняшний день является Кубок страны, выигранный с «Ростовом» в 2014 году.