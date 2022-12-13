Гурцкая сообщил, что к нескольким игрокам «Зенита» есть интерес из Европы

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о возможном уходе легионеров «Зенита» в европейские клубы.

«Знаю, что к трем-четырем латиноамериканским игрокам «Зенита» есть предметный интерес из Европы. Какая позиция у «Зенита»? «Зенит» настроен максимально всех удержать», — приводит слова Гурцкая Sport24.

Менеджер заявил, что «сине-бело-голубые» стараются предложить своим футболистам такие финансовые условия, чтобы у них не возникало мыслей об уходе.

После 17 туров «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка после 17 туров.