«Ахмат» может усилиться игроком «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Марат Апшацев может продолжить карьеру в «Ахмате», сообщает Metaratings.

По информации источника, пока грозненский клуб не делал предложений по трансферу 21-летнего футболиста. Ожидается, что стороны вступят в переговоры следующим летом.

Действующий контракт Апшацева с «Рубином» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого хавбека в 400 тысяч евро.

В нынешнем сезоне футболист провёл в составе казанской команды 12 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.