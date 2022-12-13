Гурцкая: Громкий трансфер зимой может оформить только «Зенит»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о том, возможны ли большие трансферы в РПЛ текущей зимой.

«Про громкий трансфер, чтобы он шокировал, вообще сложно сейчас говорить. Удержать тех, кто есть — уже будет круто со стороны клуба. Чтобы появился новый Вендел или Малком — мало себе представляю», — приводит слова Гурцкая Sport24.

По мнению менеджера, если громкая сделка и произойдет, то ее может совершить только «Зенит», больше ни у кого нет таких возможностей.

Стоит отметить, что предстоящее трансферное окно в России откроется 25 января.

После 17 туров лидером РПЛ является санкт-петербургский «Зенит», набрав 42 очка.