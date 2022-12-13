«Динамо» сделало предложение «Сочи» по Коваленко

Полузащитник «Сочи», выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды, Александр Коваленко может перебраться в «Динамо».

По сведениям «РБ Спорт», «бело-голубые» предложили за хавбека более четырех миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Сочи» хочет отозвать Коваленко из аренды уже этой зимой, но самарский клуб ответил отказом. Источник заявил, что южане хотели вернуть футболиста для последующей его продажи в «Динамо».

В текущем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми мячами и сделал три результативные передачи.