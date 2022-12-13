Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» сделало предложение «Сочи» по Коваленко

13 Декабря 2022 • 13:13 Комментировать

Полузащитник «Сочи», выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды, Александр Коваленко может перебраться в «Динамо».

По сведениям «РБ Спорт», «бело-голубые» предложили за хавбека более четырех миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Сочи» хочет отозвать Коваленко из аренды уже этой зимой, но самарский клуб ответил отказом. Источник заявил, что южане хотели вернуть футболиста для последующей его продажи в «Динамо».  

В текущем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми мячами и сделал три результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Сочи Александр Коваленко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Декабря
14:17 · Россия. Премьер-лига
Силкин не уверен, что у Коваленко получится заиграть в «Динамо»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Данни уверен, что скоро Дзюба найдёт себе новую команду
13:58 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА пока не принял решение по защитнику «Велеса» Бокоеву
13:51 · Россия. Премьер-лига
Рахимич считает, что совсем скоро Божович возглавит российский клуб
13:39 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая сообщил, что к нескольким игрокам «Зенита» есть интерес из Европы
13:22 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» может усилиться игроком «Рубина»
13:21 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: Громкий трансфер зимой может оформить только «Зенит»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов не верит в переход Дивеева в «Зенит»
12:51 · Россия. Премьер-лига
В «Маккаби» отреагировали на информацию о трансфере Хайкина
12:51 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов — о Фуксе: «Это футболист очень высокого уровня»
12:46 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА высказались о трансфере Дивеева в «Зенит»
12:18 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» отказались возвращать Коваленко в «Сочи» 1
12:13 · Россия. Премьер-лига
Назван возможный новый клуб российского вратаря Хайкина
12:07 · Россия. Премьер-лига
Синеоков покинул тренерский штаб «Факела»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Глушаков не покинет «Химки» в зимнее трансферное окно
Все новости
Рекомендуем